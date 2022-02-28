Alişan 2001 Şarkı Sözleri
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Sana olan duyguları bir bilebilsen
Anlatabilsem, belki severdin
İçimdeki hasretini bir duyabilsen
Anlayabilsen, belki benimdin
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Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan, inan ki yalan
Sen karasevdamsın benim duman duman duman duman
Hasretin tüter, içimde yanan
***
Ah le yar yar yine başımda sevdan
Ah le yar yar geceler kara zindan
Ah le yar yar bir parçacık canım kaldı
Onu da sen al
***
Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi
Ah silah gibi, cehennem gibi
Söylenmemiş türkümdün sen unutmam seni
Unutmam seni, unutamam ki
***
Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan, inan ki yalan
Sen karasevdamsın benim duman duman duman duman
Hasretim tüter, içimde yanan
***
Ah le yar yar yine başımda sevdan
Ah le yar yar geceler kara zindan
Ah le yar yar bir parçacık canım kaldı
Onu da sen al
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Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Gözden uzaklarda benim
***
Çekelim turnam sineye derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram belki seneye
***
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz ile baharda benim.
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Kundurama kum doldu atmaya kürek gerek
Nazlı yarım yanında yatmaya yürek gerek
***
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay nanay balım nanay
***
Duvarda elek mi olur elkızı melek mi olur
Kör olası kaynana kapıda hanek mi olur
***
Duvara mıh çakaram sen sallan ben bakaram
Mendilin kirlendikçe sen gönder ben yıkaram