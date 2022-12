Senin gibi, acı veren olmadı Bana hiçbir yaşanan bu denli koymadı Bu kadar hasrete Sabır etmek tabii ki zorladı Sana tanıdığım süre bitti, kalmadı *** Pişman oldun görüyorum *** An be an beni özlüyorsun Eski günleri, arıyorsun *** Ahlara vahlara kaldın sen, Senin gibileri çok gördüm ben. Aklını başına devşir sen, Vakit geçiyor, ömür bitiyor, Senin gibiler yalnız ölüyor.