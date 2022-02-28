Ahlara Vahlara Şarkı Sözleri
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Senin gibi, acı veren olmadı
Bana hiçbir yaşanan bu denli koymadı
Bu kadar hasrete
Sabır etmek tabii ki zorladı
Sana tanıdığım süre bitti, kalmadı
***
Pişman oldun görüyorum
***
An be an beni özlüyorsun
Eski günleri, arıyorsun
***
Ahlara vahlara kaldın sen,
Senin gibileri çok gördüm ben.
Aklını başına devşir sen,
Vakit geçiyor, ömür bitiyor,
Senin gibiler yalnız ölüyor.