Olay Bitmiştir Şarkı Sözleri
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Aklın varsa evlenme
Biri gider, biri gelir hayatını yaşa bence
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Bir zamanlar hey ah ben neydim ben yok muydum be
Daldan dala ah konar uçardım her güzele
Dal kırıldı bak
Ah dedim vah dedim hata ettim
Ben ne yaptım acırım kendime
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Ben ettim sen etme çekersin bak böyle
Ahhh ahhh.
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Ben ettim sen etme çekersin bak böyle
Ahhh ahhh
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
Gençliğini tüketme
Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence
***
Aklın varsa evlenme
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Ne güzel yaratmış seni yaradan
İstemem esmesin yar yar yeller incidir
Güzelsin sevdiğim gülden goncadan
Uzanmasın sana eller incidir
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Kirpiklerin oktur kaşın yay gibi
Gözlerin aklımı etti zay gibi
Cemalin güneşe benzer yüzün ay gibi
Değmesin zülüfler teller incidir
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