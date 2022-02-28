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7/24 Dinle Olay Bitmiştir

Olay Bitmiştir Şarkı Sözleri

Alişan Olay Bitmiştir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Olay Bitmiştir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olay Bitmiştir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Alişan

Alişan

Olay Bitmiştir

  • Aklın Varsa

  • Ne Güzel Yaratmış

  • İkimize Birden (Remıx)

  • İkimize Birden

  • Yalan Oldu

  • Olay Bitmiştir

  • Korkuyorum

  • Ben Daha Çok Severim

  • Yalancı Sevgili

  • Sen Bende Kaldın

  • Gitti Yarim

  • Naze

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