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Alişan Benim Aşkım Benim Aşkım Her yeni sevgide, eski aşkın, Günahı vardır. Terk edip gidende, her kalanın, Bir ahı vardır. *** Yere attığın aşkı, öpüp alnıma koydum. Yolundan dönmez kurşun, bu sevdaya baş koydu. Sende yok adalet, yok bir merhamet, Devam et zulmüne, sen böyle devam et. *** Sende aşk eski bir yalan Herkes duydu ben dedim ki Ateşin keşfinden sonra En büyük yangın benimki *** Benim aşkım meydanlarda Haykırır kimseden korkmaz Senin aşkın utancından Sokağa bile çıkamaz Tüm Şarkıları