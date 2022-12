Her yeni sevgide, eski aşkın, Günahı vardır. Terk edip gidende, her kalanın, Bir ahı vardır. *** Yere attığın aşkı, öpüp alnıma koydum. Yolundan dönmez kurşun, bu sevdaya baş koydu. Sende yok adalet, yok bir merhamet, Devam et zulmüne, sen böyle devam et. *** Sende aşk eski bir yalan Herkes duydu ben dedim ki Ateşin keşfinden sonra En büyük yangın benimki *** Benim aşkım meydanlarda Haykırır kimseden korkmaz Senin aşkın utancından Sokağa bile çıkamaz