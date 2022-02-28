Benim İçin Ağla Şarkı Sözleri
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Bu gece bu şehri terk ediyorum
Hasrete yolcuyum karanlıklarda
Kalbinde bir ömür kalmak isterdim
Aşk kadar gerçektir, ayrılıklar da
***
Boş ver beni, kader ne der
Hayat böyle nasıl olsa, gelen gider
Çok sevmenin bedelini,
En sonunda yaralı yürek öder.
***
Bu gece benim için ağla
Harcadığın aşkım için ağla
Sana gözlerimi bıraktım yangınım
Unutama beni asla yaşadıkça