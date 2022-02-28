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Alişan Benim İçin Ağla Benim İçin Ağla Bu gece bu şehri terk ediyorum Hasrete yolcuyum karanlıklarda Kalbinde bir ömür kalmak isterdim Aşk kadar gerçektir, ayrılıklar da *** Boş ver beni, kader ne der Hayat böyle nasıl olsa, gelen gider Çok sevmenin bedelini, En sonunda yaralı yürek öder. *** Bu gece benim için ağla Harcadığın aşkım için ağla Sana gözlerimi bıraktım yangınım Unutama beni asla yaşadıkça Tüm Şarkıları