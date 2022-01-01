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7/24 Dinle Var Ya

Var Ya Şarkı Sözleri

Alişan Var Ya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Var Ya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Var Ya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Alişan

Alişan

Var Ya

  • Berivanım

  • Bittim Gel

  • Hayatım

  • Var Ya

  • Şoför

  • Merak Etme

  • Senden Başkası Yalan

  • Koşacaksın

  • Vay Beni

  • Tükendim

  • Kız Ben Seni Vurmaz mıyım

  • Çapkın Yarim

  • Le Cane

  • Yolun Sonu

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