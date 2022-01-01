Var Ya Şarkı Sözleri
Alişan Var Ya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Var Ya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Var Ya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yarabbi bir kulun sevdim
Aldı da gönlümü geri vermiyor
Aldı da sevgimi geri vermiyor
Gülüm var dikenim yoktur
Dillerde nağmeler çoktur
***
Toprağına diktin beni
Bittim gel
Öldüm gel
Düştüm gel
Yandım gel ammaan
***
Sinem benim yeşil bağdı
Bir hazanın değdi soldu yarabbi
Su verdim gözüm yaşından
Çok çektim senin aşkından
***
Muhannete avuç açtım
Düştüm gel
Bittim gel
Yandım gel
Öldüm gel aman
***
Düştüm gel aman aman
Öldüm gel aman aman
Yandım gel aman aman
Bittim gel aman
-
Dağ başında bir gül gibi
Boynu bükük kalan yarim
Dikenleri acılanan
Yüreğime eken yarim
***
Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi unutmuşum.
Aşkın ile kavrulmuşum
Sevdan beni kül eyledi
***
Berivanım, berivanım
Boynu bükük dağ ceylanım
Berivanım, berivanım
Köy kokulu dağ ceylanım
***
Berivanım, dağ çiçeğim
Bir gün sana döneceğim
Töreleri aşireti
Senin için yeneceğim
***
Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi unutmuşum
Aşkın ile kavrulmuşum
Sevdan beni kül eyledi
***
Berivanım, berivanım,
Boynu bükük dağ ceylanım
Berivanım berivanım
Köy kokulu dağ ceylanım
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-