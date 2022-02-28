Hani bana bir şarkı yapmıştın Dinleyip ağlamıştım O zamanlar sana sana çok Evet, sana çok aşıktım *** Yılları sana kapatmıştım Vallahi inanmıştım Başkasıyla aynı olunca O an inan ben de şaşırdım *** Aşkın da şarkın da çalıntı çıktı Yalandan, dolandan alıntı çıktı Bir öyle bir böyle, karmakarışık Gitsen de kalsan da, zaten yol açık Hiç durma hazırsan şimdi yola çık