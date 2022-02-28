Çalıntı Şarkı Şarkı Sözleri
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Hani bana bir şarkı yapmıştın
Dinleyip ağlamıştım
O zamanlar sana sana çok
Evet, sana çok aşıktım
***
Yılları sana kapatmıştım
Vallahi inanmıştım
Başkasıyla aynı olunca
O an inan ben de şaşırdım
***
Aşkın da şarkın da çalıntı çıktı
Yalandan, dolandan alıntı çıktı
Bir öyle bir böyle, karmakarışık
Gitsen de kalsan da, zaten yol açık
Hiç durma hazırsan şimdi yola çık