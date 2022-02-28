Aman memleketten haber gelmiş Aman da zalim aşirete vermişlerde canomu Aman anam, anam demiş durmasın gelsin Ah aman yine tuttuğum dallar kırıldı benim Aman yine belimi büktü töreler benim Ah aman yine tuttuğum dallar kırıldı benim Aman yine belimi büktü töreler benim *** Eli kınalı yarim, gözü sürmeli yarim Vah benim bebeğim Canom gelin olmuş, karat oprağı sarmış Kınalı bebeğim, ah benim kekliğim Canom gelin olmuş, töreye kurban gitmiş Kara toprağı sarmış *** Ah aman yok mu bu törelere bir dur diyen Ah gülü dikeninden ayıran bu zalimlere Ah yok mu bir dur diyen bir büyük Ah sevdamızı bitirdiler, bizi bizden ayırdılar Canoma nasıl kıydılar aman aman aman... Aman bizi bizde bitirdiler Aman yok mu bu törelere bir dur Aman aman... ben ölem ölem ölem *** Eli kınalı yarim, gözü sürmeli yarim Vah benim bebeğim Canom gelin olmuş, kara toprağı sarmış Kınalı bebeğim, vah benim kekliğim Canom gelin olmuş, töreye kurban gitmiş. Kara toprağı sarmış...