Sevdim Seni Şarkı Sözleri
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Aman memleketten haber gelmiş
Aman da zalim aşirete vermişlerde canomu
Aman anam, anam demiş durmasın gelsin
Ah aman yine tuttuğum dallar kırıldı benim
Aman yine belimi büktü töreler benim
Ah aman yine tuttuğum dallar kırıldı benim
Aman yine belimi büktü töreler benim
***
Eli kınalı yarim, gözü sürmeli yarim
Vah benim bebeğim
Canom gelin olmuş, karat oprağı sarmış
Kınalı bebeğim, ah benim kekliğim
Canom gelin olmuş, töreye kurban gitmiş
Kara toprağı sarmış
***
Ah aman yok mu bu törelere bir dur diyen
Ah gülü dikeninden ayıran bu zalimlere
Ah yok mu bir dur diyen bir büyük
Ah sevdamızı bitirdiler, bizi bizden ayırdılar
Canoma nasıl kıydılar aman aman aman...
Aman bizi bizde bitirdiler
Aman yok mu bu törelere bir dur
Aman aman... ben ölem ölem ölem
***
Eli kınalı yarim, gözü sürmeli yarim
Vah benim bebeğim
Canom gelin olmuş, kara toprağı sarmış
Kınalı bebeğim, vah benim kekliğim
Canom gelin olmuş, töreye kurban gitmiş.
Kara toprağı sarmış...
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