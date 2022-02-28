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7/24 Dinle Sevdim Seni

Sevdim Seni Şarkı Sözleri

Alişan Sevdim Seni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Sevdim Seni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim Seni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Alişan

Alişan

Sevdim Seni

  • Eli Kınalı Yarim

  • Eli Kınalı Yarim

  • Ayem Sori

  • Dünyalıyam Ben

  • Kaderim Ağlıyor

  • Kırk Yıllık Kani

  • Sevdim Seni

  • Varmısın Ladese

  • Yaram Sızlar

  • Yine Yağmurlar

  • Yola Yola

  • Öldüren Sen

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