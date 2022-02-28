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Alişan Figüran Figüran Sevdim sevdim, yar dedim Üstüne üstüne, titredim Verdim verdim, hesap etmedim Yaranamadım hayret *** Elinden tuttum, yar dedim Bir dediğini, iki etmedim Verdim verdim, hesap etmedim Yaranamadım hayret *** Sevince hakkını vereceksin Boş lafa gülüp de geçeceksin Gülene, haddini bildireceksin Ben gibi göğsünü gereceksin İçim rahat *** Seni adam gibi kalbime koydum Ben nereye, sen oraya Kıymet bilmedin, nankör oldun Adını kısaca figüran koydum Tüm Şarkıları