Figüran Şarkı Sözleri
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Sevdim sevdim, yar dedim
Üstüne üstüne, titredim
Verdim verdim, hesap etmedim
Yaranamadım hayret
***
Elinden tuttum, yar dedim
Bir dediğini, iki etmedim
Verdim verdim, hesap etmedim
Yaranamadım hayret
***
Sevince hakkını vereceksin
Boş lafa gülüp de geçeceksin
Gülene, haddini bildireceksin
Ben gibi göğsünü gereceksin
İçim rahat
***
Seni adam gibi kalbime koydum
Ben nereye, sen oraya
Kıymet bilmedin, nankör oldun
Adını kısaca figüran koydum