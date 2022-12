Her Şey Yalan Olmuş Şarkı Sözleri Alişan Her Şey Yalan Olmuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Her Şey Yalan Olmuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Şey Yalan Olmuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Alişan Her Şey Yalan Olmuş

Her Şey Yalan Olmuş

Eski bir şarkımız vardı
Hayalde olsa hatırlıyorum
Gözyaşım acımı saklardı
Zaman geçse de unutmuyorum

***

Sence aşk bize uzak mıydı?
Yakında olsa inanmıyorum
Belki kader daha haklıydı
İnan boşu boşuna üzülüyorum

***

Hayat denilen yol bana
Biraz uzun geliyor
İçimde sen yoksan eğer
Tadı tuzu yavan geliyor

***

Her şey yalan olmuş bu diyarda
Ne sana ne bana yer var bu oyunda
Vaktimiz doldu bak en sonunda
Kavuşamadan ölüp gider miyiz yoksa?