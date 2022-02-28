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7/24 Dinle Neden Böyleyiz

Neden Böyleyiz Şarkı Sözleri

Alişan Neden Böyleyiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Neden Böyleyiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neden Böyleyiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Alişan

Alişan

Neden Böyleyiz

  • Kadınım

  • Böyle Ayrılık Olmaz Ft. Rubato

  • Duymak İstiyorum Ft. Cemali

  • Hara

  • Neden Böyleyiz

  • Sen De Vur Gülüm

  • Sensiz Ben Olamam

  • Söyle

  • Affetmedim Kendimi

  • Ateş-i Aşka

  • Sende Vur Gülüm Version

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