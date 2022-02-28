Duyulmadan, görülmeden savaştım durdum Bilinmedim, sezilmedim, ağladım sustum Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm Yangınımı hep söndürdün ama hep yoruldum Giden gitti acı kaldı, yalandan kavruldum Sende gitme kalbim sende çok yorulurum *** Kalbim ellerinde vurma yerden yere Sende kal benimle, gitme hiç bir yere *** Yıkılmadım, hiç yılmadım savaştım durdum Hayat dedim üzülsem de ağladım sustum. Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm Yangınımı hep söndürdün ama hep yoruldum Giden gitti acı kaldı, yalandan kavruldum Sende gitme kalbim sende çok yorulurum *** Kalbim ellerinde vurma yerden yere Sende kal benimle, gitme hiç bir yere