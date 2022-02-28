Kalbim Ellerinde Şarkı Sözleri
Alişan Kalbim Ellerinde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Kalbim Ellerinde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbim Ellerinde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Duyulmadan, görülmeden savaştım durdum
Bilinmedim, sezilmedim, ağladım sustum
Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm
Yangınımı hep söndürdün ama hep yoruldum
Giden gitti acı kaldı, yalandan kavruldum
Sende gitme kalbim sende çok yorulurum
***
Kalbim ellerinde vurma yerden yere
Sende kal benimle, gitme hiç bir yere
***
Yıkılmadım, hiç yılmadım savaştım durdum
Hayat dedim üzülsem de ağladım sustum.
Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm
Yangınımı hep söndürdün ama hep yoruldum
Giden gitti acı kaldı, yalandan kavruldum
Sende gitme kalbim sende çok yorulurum
***
Kalbim ellerinde vurma yerden yere
Sende kal benimle, gitme hiç bir yere
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Vay halime vay halime
Yanarım ben bu halime
Güler iken ağlar oldum
Gönül verdim bir zalime
Sevda benim aldı derdim
Uğruna ömrümü verdim
Sana çıkar hep yollarım
Aç koynunu sana geldim
***
Su dünyada ölüm var var diye
Sana koşar oldum sar sar diye
***
Yine delin oldum yar yar diye
Dermanım sendedir sende
***
Gazel olma bağlarıma
Duman olma dağlarıma
Sevdalıyken bu can sana
Dolanda gel kollarıma
Sevda benim oldu derdim
Uğruna ömrümü verdim
Sana çıkar hep yollarım
Aç koynunu sana geldim.
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