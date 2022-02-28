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7/24 Dinle Kalbim Ellerinde

Kalbim Ellerinde Şarkı Sözleri

Alişan Kalbim Ellerinde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Kalbim Ellerinde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbim Ellerinde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Alişan

Alişan

Kalbim Ellerinde

  • Kalbim Ellerinde

  • Tek Başıma

  • Vay Halime

  • Anlamam Aşktan

  • Yemin Olsun

  • Seni Sevmek

  • Kaç Defa

  • Benimsin

  • Belalınım

  • Helalimsin

  • Oy Gelin

  • Kıyamete Kadar

  • Allahtan Kork

  • Ne Çıkar

  • Kadınım

  • Narım

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