Kralı Gelse Şarkı Sözleri
Alişan Kralı Gelse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Kralı Gelse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kralı Gelse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kınayı getir aney
Kınayı getir aney
Parmağın batir aney
Parmağın batir aney
***
Bu gece misafirem
Bu gece misafirem
Yanında yatir aney
Koynunda yatir aney
***
Bu gece misafirem
Bu gece misafirem
Yanında yatir aney
Koynunda yatir aney
***
Havada var ceferler
Havada car ceferler
Cefere su serperler
Cefere su serperler
***
Uzak yoldan geleni
lrak yoldan geleni
Terli terli öperler
Terli terli öperler
***
Uzak yoldan geleni
lrak yoldan geleni
Terli terli öperler
Terli terli öperler
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Sarışın esmeri var yeşil gözlü mavi gözlü
Beni her gün öldürüyor ah şu güzeller
İnce belli ballı dudaklı içinde duygular saklı
Eritiyor her göreni ah şu güzeller
***
Biri Filiz biri Ayşe
Şaştım kaldım ben bu işe
Bir semse oldum köşe
Ah şu güzeller
***
Giyiyorlar bulijiller
Yüzlerinde açar güller
Sevince de tam severler
Ah şu güzeller
***
Apartman topuk giyerler
On beşinde yar severler
Hepsi fettan hepsi kurnaz
Ah şu güzeller
***
Maykıl jori takılırlar
Dillerinden anlamazlar
Yabancı kesildiler ah
Ah şu güzeller
***
Biri Filiz biri Ayşe
Şaştım kaldım ben bu işe
Bir semse oldum köşe
Ah şu güzeller
***
Giyiyorlar bulijiller
Yüzlerinde açar güller
Sevince de tam severler
Ah şu güzeller
-
Ne dünya malıyla
Ne bir başkasıyla
Yar seni değişemem
Zincire vursalar
Zindana atsalar
Ben senden vazgeçemem
***
Sen benim hasretim
Sen benim özlemim
Sen benim kaderimsin
Ben senden ayrılamam
Ben senden kopamam
Başkasıyla olamam
***
Kralı gelse alamazlar seni
Kralı gelse sevdiğim
Kralı gelse bırakmam ben seni
Sultanısın kalbimin
***
Kralı gelse alamazlar seni
Kralı gelse sevdiğim
Kralı gelse bırakmam ben seni
Sen benimsin sevdiğim
***
Kim sever seni
Kim ağlar benim gibi
***
Kim sever hadi söyle
Canımı veririm ben senin uğruna
Yar ben sana yeminle
***
Sen benim hasretim
Sen benim özlemim
Sen benim kaderimsin
Ben senden ayrılmam
Ben senden kopamam
Başkasıyla olamam
***
Kralı gelse alamazlar seni
Kralı gelse sevdiğim
Kralı gelse bırakmam ben seni
Sultanısın kalbimin
***
Kralı gelse alamazlar seni
Kralı gelse sevdiğim
Kralı gelse bırakmam ben seni
Sen benimsin sevdiğim
***
Kralı gelse alamazlar seni
Kralı gelse sevdiğim
Kralı gelse bırakmam ben seni
Sen benimsin sevdiğim
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Öyle bir endamı var
Boyu selvi dal gibi
Gece koynumda uyur
Gündüz olur el gibi
***
Mavi boncuk dağıtır
Gezer sahipsiz gibi
Kimseyi taktığı yok
Sanki rakipsiz gibi
***
Salla güzelim salla
Oynasın her bir yanın
Sana oyun yakışır
Hızlıdır şimdi kanın
***
Servetini dağıtır
Bütün ağlar beyler
Bir bakışı can yakar
İnsanı deli eyler
***
Mavi boncuk dağıtır
Gezer sahipsiz gibi
Kimseyi taktığı yok
Sanki rakipsiz gibi
***
Salla güzelim salla
Oynasın her bir yanın
Sana oyun yakışır
Hızlıdır şimdi kanın.
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