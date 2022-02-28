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7/24 Dinle Kralı Gelse

Kralı Gelse Şarkı Sözleri

Alişan Kralı Gelse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Kralı Gelse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kralı Gelse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Alişan

Alişan

Kralı Gelse

  • Kınayı Getir

  • Ah Şu Güzeller

  • Kralı Gelse

  • Sana Bir Şey Olmasın

  • Zor Değil De Ne

  • Salla

  • Eli Kınalı Yarim

  • Gülüm

  • Yüce Dağ Başına

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