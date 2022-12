Yar uzakta gözüm görmez gülüm aman Uzatıram elim yetmez Hasretini çektiğime Sözlerim çok çok çok dilim dönmez *** Kınıfır bed renk olur Aşka düşen denk olur *** Kınıfır karanfil bed renk olur Aşka düşen denk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele başına gele Göresen ne renk olur *** Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman Ne çektim cahil başımdan Tutacak dalım kalmadı Ağlaram can can can ataşından *** Kınıfır bed renk olur Aşka düşen denk olur *** Kınıfır karanfil bed renk olur Aşka düşen denk olur *** İsterem başıya gele Ah bir gele başına gele Göresen ne renk olur