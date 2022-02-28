Ne dünya malıyla Ne bir başkasıyla Yar seni değişemem Zincire vursalar Zindana atsalar Ben senden vazgeçemem *** Sen benim hasretim Sen benim özlemim Sen benim kaderimsin Ben senden ayrılamam Ben senden kopamam Başkasıyla olamam *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sultanısın kalbimin *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim *** Kim sever seni Kim ağlar benim gibi *** Kim sever hadi söyle Canımı veririm ben senin uğruna Yar ben sana yeminle *** Sen benim hasretim Sen benim özlemim Sen benim kaderimsin Ben senden ayrılmam Ben senden kopamam Başkasıyla olamam *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sultanısın kalbimin *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim