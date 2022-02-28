Sana olan duyguları bir bilebilsen Anlatabilsem, belki severdin İçimdeki hasretini bir duyabilsen Anlayabilsen, belki benimdin *** Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan Vallahi yalan, inan ki yalan Sen karasevdamsın benim duman duman duman duman Hasretin tüter, içimde yanan *** Ah le yar yar yine başımda sevdan Ah le yar yar geceler kara zindan Ah le yar yar bir parçacık canım kaldı Onu da sen al *** Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi Ah silah gibi, cehennem gibi Söylenmemiş türkümdün sen unutmam seni Unutmam seni, unutamam ki *** Sana sevdiğim diyemem yalan yalan yalan yalan Vallahi yalan, inan ki yalan Sen karasevdamsın benim duman duman duman duman Hasretim tüter, içimde yanan *** Ah le yar yar yine başımda sevdan Ah le yar yar geceler kara zindan Ah le yar yar bir parçacık canım kaldı Onu da sen al