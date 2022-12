Ben Aşkla Yanaram hayallere dalaram Nazlanma hayır deme ben sensiz ne yaparam Ver elini gidelim Bingöl'e Batman'a Diyarbakır'dan Van'a Gel havaya gidelim Kol kola cancana herkes görsün yanyana *** Lê were lê were derman kalmadı bende Lê were lê were bi çareyim bi çare Lê were lê were düştüm dermansız derde Lê were lê were çarem sendedir sende *** Gel benim iki gözüm hem canımsan hem özüm bu can toprak olmadan sok bir kez daha gör *** Ver elini gidelim Bingöl'e Batman'a Diyarbakır'dan Van'a Gel havaya gidelim Kol kola cancana herkes görsün yanyana