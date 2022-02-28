Naze Şarkı Sözleri Alişan Naze şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Naze şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Naze sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Alişan Naze Naze Kaşın kara gözün kara yüreğimde açtın yara Ben seni sevdim seveli perişanım düştüm dara Kürt olmuş türk olmuş sevdanın dili yokki Sevmişem ben seni aşkın günahi yokki *** Naze naze benim nazımsan Naze naze kaderimsen yazımsan Naze naze varlığımsan nazımsan Naze naze tutunacak dalımsan *** Ver elini keçe kurde, yola düşek karda kışta Deli gönül feryad eder bülbül gibi ahuzarda Kürt olmuş türk olmuş sevdanın dili yok ki Sevmişem ben seni aşkın günahi yok ki Tüm Şarkıları