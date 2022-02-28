Naze Şarkı Sözleri
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Kaşın kara gözün kara yüreğimde açtın yara
Ben seni sevdim seveli perişanım düştüm dara
Kürt olmuş türk olmuş sevdanın dili yokki
Sevmişem ben seni aşkın günahi yokki
***
Naze naze benim nazımsan
Naze naze kaderimsen yazımsan
Naze naze varlığımsan nazımsan
Naze naze tutunacak dalımsan
***
Ver elini keçe kurde, yola düşek karda kışta
Deli gönül feryad eder bülbül gibi ahuzarda
Kürt olmuş türk olmuş sevdanın dili yok ki
Sevmişem ben seni aşkın günahi yok ki