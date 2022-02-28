Ne Diyebilirim Şarkı Sözleri
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Anladım seni, vazgeçer gibi,
Baktım olmayacak.
Bence şimdi gel, sonra aşka hiç,
Vaktim olmayacak.
Gel yeni biri, sandığın gibi,
Aynı durmayacak.
Sen değişmeden, maalesef bana,
Katkın olmayacak.
***
Delinin birini, sevdiğim için mi
Kalp durulmayacak.
***
Ne diyebilirim, seni döndürecek
Tek bir laf yok.
Bu hayat sensiz, beni güldürecek
Bir taraf yok.
Ben paramparça, bir taraf burada,
Bir taraf yok