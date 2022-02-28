Anladım seni, vazgeçer gibi, Baktım olmayacak. Bence şimdi gel, sonra aşka hiç, Vaktim olmayacak. Gel yeni biri, sandığın gibi, Aynı durmayacak. Sen değişmeden, maalesef bana, Katkın olmayacak. *** Delinin birini, sevdiğim için mi Kalp durulmayacak. *** Ne diyebilirim, seni döndürecek Tek bir laf yok. Bu hayat sensiz, beni güldürecek Bir taraf yok. Ben paramparça, bir taraf burada, Bir taraf yok