Aklın varsa evlenme Biri gider, biri gelir hayatını yaşa bence *** Bir zamanlar hey ah ben neydim ben yok muydum be Daldan dala ah konar uçardım her güzele Dal kırıldı bak Ah dedim vah dedim hata ettim Ben ne yaptım acırım kendime *** Ben ettim sen etme çekersin bak böyle Ahhh ahhh. *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Ben ettim sen etme çekersin bak böyle Ahhh ahhh *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme Gençliğini tüketme Ah biri gider biri gelir hayatını yaşa bence *** Aklın varsa evlenme