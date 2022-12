Öyle bir endamı var Boyu selvi dal gibi Gece koynumda uyur Gündüz olur el gibi *** Mavi boncuk dağıtır Gezer sahipsiz gibi Kimseyi taktığı yok Sanki rakipsiz gibi *** Salla güzelim salla Oynasın her bir yanın Sana oyun yakışır Hızlıdır şimdi kanın *** Servetini dağıtır Bütün ağlar beyler Bir bakışı can yakar İnsanı deli eyler *** Mavi boncuk dağıtır Gezer sahipsiz gibi Kimseyi taktığı yok Sanki rakipsiz gibi *** Salla güzelim salla Oynasın her bir yanın Sana oyun yakışır Hızlıdır şimdi kanın.