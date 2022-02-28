Öyle bir endamı var Boyu selvi dal gibi Gece koynumda uyur Gündüz olur el gibi *** Mavi boncuk dağıtır Gezer sahipsiz gibi Kimseyi taktığı yok Sanki rakipsiz gibi *** Salla güzelim salla Oynasın her bir yanın Sana oyun yakışır Hızlıdır şimdi kanın *** Servetini dağıtır Bütün ağlar beyler Bir bakışı can yakar İnsanı deli eyler *** Mavi boncuk dağıtır Gezer sahipsiz gibi Kimseyi taktığı yok Sanki rakipsiz gibi *** Salla güzelim salla Oynasın her bir yanın Sana oyun yakışır Hızlıdır şimdi kanın.

Sarışın esmeri var yeşil gözlü mavi gözlü Beni her gün öldürüyor ah şu güzeller İnce belli ballı dudaklı içinde duygular saklı Eritiyor her göreni ah şu güzeller *** Biri Filiz biri Ayşe Şaştım kaldım ben bu işe Bir semse oldum köşe Ah şu güzeller *** Giyiyorlar bulijiller Yüzlerinde açar güller Sevince de tam severler Ah şu güzeller *** Apartman topuk giyerler On beşinde yar severler Hepsi fettan hepsi kurnaz Ah şu güzeller *** Maykıl jori takılırlar Dillerinden anlamazlar Yabancı kesildiler ah Ah şu güzeller *** Biri Filiz biri Ayşe Şaştım kaldım ben bu işe Bir semse oldum köşe Ah şu güzeller *** Giyiyorlar bulijiller Yüzlerinde açar güller Sevince de tam severler Ah şu güzeller

Ne dünya malıyla Ne bir başkasıyla Yar seni değişemem Zincire vursalar Zindana atsalar Ben senden vazgeçemem *** Sen benim hasretim Sen benim özlemim Sen benim kaderimsin Ben senden ayrılamam Ben senden kopamam Başkasıyla olamam *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sultanısın kalbimin *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim *** Kim sever seni Kim ağlar benim gibi *** Kim sever hadi söyle Canımı veririm ben senin uğruna Yar ben sana yeminle *** Sen benim hasretim Sen benim özlemim Sen benim kaderimsin Ben senden ayrılmam Ben senden kopamam Başkasıyla olamam *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sultanısın kalbimin *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim