Varlığında olduğun gibi Yokluğunda sevdim seni Unut deme sakın bana Unutmak kolay mı sanki *** Sen bende kaldın Oysa gittin sandım Yar beni, yar beni, yar beni yakaladın Canımı aldın *** Ben unutmadım Ama ben sende kaldım Vur beni, vur beni, vur beni yakaladın Canımı aldın (Ateşlere attın) *** Sevdiğimi bilmez misin Söyle bana neredesin Unut deme sakın bana Bu kalp seni nasıl silsin