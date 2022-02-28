Sen Bende Kaldın Şarkı Sözleri
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Varlığında olduğun gibi
Yokluğunda sevdim seni
Unut deme sakın bana
Unutmak kolay mı sanki
***
Sen bende kaldın
Oysa gittin sandım
Yar beni, yar beni, yar beni yakaladın
Canımı aldın
***
Ben unutmadım
Ama ben sende kaldım
Vur beni, vur beni, vur beni yakaladın
Canımı aldın
(Ateşlere attın)
***
Sevdiğimi bilmez misin
Söyle bana neredesin
Unut deme sakın bana
Bu kalp seni nasıl silsin