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Alişan Söz mü? Söz Mü Ben ne acılar çektim, senden çekmem istemem Ben ne yalanlar duydum, senden duymak istemem *** Beni sevecek misin, her zaman bu dünyada Canım diyecek misin, yemin et söz ver bana *** Söz mü Ayrılmak yok söyle bana Söz mü Darılmak yok söyle bana Söz mü Ağlatmak yok söyle bana söz mü.

Ah İreme