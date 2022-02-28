Söz mü? Şarkı Sözleri
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Ben ne acılar çektim, senden çekmem istemem
Ben ne yalanlar duydum, senden duymak istemem
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Beni sevecek misin, her zaman bu dünyada
Canım diyecek misin, yemin et söz ver bana
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Söz mü
Ayrılmak yok söyle bana
Söz mü
Darılmak yok söyle bana
Söz mü
Ağlatmak yok söyle bana söz mü.
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