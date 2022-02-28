Tezkere Şarkı Sözleri Alişan Tezkere şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Alişan Tezkere şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tezkere sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Alişan Tezkere Tezkere Önüne gelen durmadan, konuşup duruyordu Bilip bilmeden hemen günahımı alıyordu Yalan yanlış duyduğunu sormadan yazıyordu Ama kalbim temiz, şans yine bana gülüyordu *** Artık değiştim, eskisinden daha iyiyim Sevdiklerim yanımda Tanrıdan ne dileyeyim Hayırlı bir kısmet bulursam da, evleneyim Şükürler olsun, her zaman sevilen biriyim *** Şimdi geriye döndüm ya, göğsümü gererim Önüme çıkan yılanların başını ezerim Arkamdan konuşan gereksizlere selam olsun Tezkerem elimde herkese arz ederim Tüm Şarkıları