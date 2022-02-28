Tezkere Şarkı Sözleri
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Önüne gelen durmadan, konuşup duruyordu
Bilip bilmeden hemen günahımı alıyordu
Yalan yanlış duyduğunu sormadan yazıyordu
Ama kalbim temiz, şans yine bana gülüyordu
***
Artık değiştim, eskisinden daha iyiyim
Sevdiklerim yanımda Tanrıdan ne dileyeyim
Hayırlı bir kısmet bulursam da, evleneyim
Şükürler olsun, her zaman sevilen biriyim
***
Şimdi geriye döndüm ya, göğsümü gererim
Önüme çıkan yılanların başını ezerim
Arkamdan konuşan gereksizlere selam olsun
Tezkerem elimde herkese arz ederim