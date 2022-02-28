Vay halime vay halime Yanarım ben bu halime Güler iken ağlar oldum Gönül verdim bir zalime Sevda benim aldı derdim Uğruna ömrümü verdim Sana çıkar hep yollarım Aç koynunu sana geldim *** Su dünyada ölüm var var diye Sana koşar oldum sar sar diye *** Yine delin oldum yar yar diye Dermanım sendedir sende *** Gazel olma bağlarıma Duman olma dağlarıma Sevdalıyken bu can sana Dolanda gel kollarıma Sevda benim oldu derdim Uğruna ömrümü verdim Sana çıkar hep yollarım Aç koynunu sana geldim.

Duyulmadan, görülmeden savaştım durdum Bilinmedim, sezilmedim, ağladım sustum Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm Yangınımı hep söndürdün ama hep yoruldum Giden gitti acı kaldı, yalandan kavruldum Sende gitme kalbim sende çok yorulurum *** Kalbim ellerinde vurma yerden yere Sende kal benimle, gitme hiç bir yere *** Yıkılmadım, hiç yılmadım savaştım durdum Hayat dedim üzülsem de ağladım sustum. Zaman zaman gidenlere yansa da gönlüm Yangınımı hep söndürdün ama hep yoruldum Giden gitti acı kaldı, yalandan kavruldum Sende gitme kalbim sende çok yorulurum *** Kalbim ellerinde vurma yerden yere Sende kal benimle, gitme hiç bir yere