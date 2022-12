Ve kimselere güvenmiyorum Kafam karışık aşık olamıyorum Elimde değil acımın hafiflemesi Neden bu kadersiz aşkın çilesi!! *** Sümbül çiçeğim beni her gün arama Sesin kısılır kalktığında ağlarsın Yaprak dökümü bana aşkını anlatır Tek tek dökülür toprağı kucaklarsın Aşkın alevi acıtınca gönlümü Sümbül demeye dilim varmaz bebeğim. Geldin yanıma titriyor dudaklarım Dindir demeye dilim varmaz bebeğim *** Kalbim ağar ağar her gün doğar batar Aşıklar ağlarmış Yürek kavuşmuyor içim alışmıyor kader bağışlarmış *** Ve kimselere güvenmiyorum Kafam karışık aşık olamıyorum Elimde değil acımın hafiflemesi Neden bu kadar acıtır aşkın çilesi *** Aşkın alevi acıtınca gönlümü Sümbül demeye dilim varmaz bebeğim Geldin yanıma titriyor dudaklarım Dindir demeye dilim varmaz bebeğim *** Kalbim ağar ağar her gün doğar batar Aşıklar ağlarmış Yürek kavuşmuyor içim alışmıyor Kader bağışlarmış *** Ve kimselere güvenmiyorum Kafam karışık aşık olamıyorum Elimde değil acımın hafiflemesi Neden bu kadar acıtır aşkın çilesi