Anladım seni ben kaybettim Hani ben bir ömür senindim Hiç mi hiç sevmedin Belki de görmedin Ne olur, ne olur dön bana *** Hiç mi hiç sevmedin Belki de görmedin Ne olur ne olur dön bana Yalan oldu, yalan oldu Dilin bana tuzak oldu Beni yıktın yıktın zalim Her şeyimdin elin oldun *** Yalan oldu, yalan oldu Dilin bana tuzak oldu Beni yıktın yıktın zalim Her şeyimdin elin oldun (Yalan oldu yalan oldu) *** Anladım seni ben kaybettim Hani ben bir ömür senindim Hiç mi hiç sevmedin Belki de görmedin Ne olur, ne olur dön bana Hiç mi hiç sevmedin Belki de görmedin Ne olur, ne olur dön bana *** Yalan oldu yalan oldu Dilin bana tuzak oldu Beni yıktın yıktın zalim Her şeyimdin elin oldun *** Yalan oldu, yalan oldu Dilin bana tuzak oldu Beni yıktın yıktın zalim Her şeyimdin elin oldun *** Yalan oldu, yalan oldu Dilin bana tuzak oldu Beni yıktın yıktın zalim Her şeyimdin elin oldun *** Yalan oldu, yalan oldu Dilin bana tuzak oldu