Yalan Oldu Şarkı Sözleri
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Anladım seni ben kaybettim
Hani ben bir ömür senindim
Hiç mi hiç sevmedin
Belki de görmedin
Ne olur, ne olur dön bana
***
Hiç mi hiç sevmedin
Belki de görmedin
Ne olur ne olur dön bana
Yalan oldu, yalan oldu
Dilin bana tuzak oldu
Beni yıktın yıktın zalim
Her şeyimdin elin oldun
***
Yalan oldu, yalan oldu
Dilin bana tuzak oldu
Beni yıktın yıktın zalim
Her şeyimdin elin oldun
(Yalan oldu yalan oldu)
***
Anladım seni ben kaybettim
Hani ben bir ömür senindim
Hiç mi hiç sevmedin
Belki de görmedin
Ne olur, ne olur dön bana
Hiç mi hiç sevmedin
Belki de görmedin
Ne olur, ne olur dön bana
***
Yalan oldu yalan oldu
Dilin bana tuzak oldu
Beni yıktın yıktın zalim
Her şeyimdin elin oldun
***
Yalan oldu, yalan oldu
Dilin bana tuzak oldu
Beni yıktın yıktın zalim
Her şeyimdin elin oldun
***
Yalan oldu, yalan oldu
Dilin bana tuzak oldu
Beni yıktın yıktın zalim
Her şeyimdin elin oldun
***
Yalan oldu, yalan oldu
Dilin bana tuzak oldu