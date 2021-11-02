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7/24 Dinle Aliye Mutlu
Aliye Mutlu

Aliye Mutlu

10 Parça | 35:10

Balkan türküleriyle bilinen Aliye Mutlu aynı zamanda pop şarkılarıyla da ünlü. İşte dupduru sesiyle Aliye Mutlu'nun türkülerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kopar Gider İçimde Aşk

Aliye Mutlu 03:37
02

Seni Alırsa Fırtına

Aliye Mutlu 03:54
03

Fikrimin İnce Gülü

Aliye Mutlu 03:47
04

Hasretinle Yandı Gönlüm

Aliye Mutlu 03:13
05

Neredesin Sen

Aliye Mutlu 03:47
06

Mendilimin Yeşili

Aliye Mutlu 03:26
07

Beyaz Giyme

Aliye Mutlu 04:06
08

Drama Köprüsü

Aliye Mutlu 01:25
09

Çalın Davulları

Aliye Mutlu 01:51
10

Ederlezi

Aliye Mutlu 06:04

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KAPAT
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