Aliye Mutlu

Drama köprüsü Hasan, dardır geçilmez bre Hasan Dardır geçilmez Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan Yardan geçilmez (yardan geçilmez) At martini debreli Hasan dağlar inlesin Drama mahpusunda hey dost canlar dinlesin *** Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan Koyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın? *** Drama mahpusunu Hasan, evin mi sandın bre Hasan Evin mi sandın? (evin mi sandın?) At martini debreli Hasan dağlar inlesin Drama mahpusunda hey dost canlar dinlesin At martini debreli Hasan dağlar inlesin Drama mahpusunda hey dost canlar dinlesin