Drama Köprüsü Şarkı Sözleri
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Aliye Mutlu
Drama Köprüsü
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Drama köprüsü Hasan, dardır geçilmez bre Hasan
Dardır geçilmez
Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez
Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan
Yardan geçilmez (yardan geçilmez)
At martini debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda hey dost canlar dinlesin
***
Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan
Koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın?
Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın?
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Drama mahpusunu Hasan, evin mi sandın bre Hasan
Evin mi sandın? (evin mi sandın?)
At martini debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda hey dost canlar dinlesin
At martini debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda hey dost canlar dinlesin