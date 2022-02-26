Aliye Mutlu

Same amala oro kelena Oro kelena dive kerena Sa o Roma *** (Amaro dive Amaro dive, Ederlezi Ej... ah...) Sa o Roma, babo, babo Sa o Roma, o daje Sa o Roma, babo, babo Ej, Ederlezi Sa o Roma, daje *** Sa o Roma babo, E bakren cinen. A me coro, dural besava. A a daje, amaro dive. Amaro dive erdelezi. Ediwado babo, amenge bakro. Sa o Roma, babo. E bakren cinen. Eeee... j, Sa o Roma, babo babo, Sa o Roma daje. Sa o Roma, babo babo, Erdelezi. Erdelezi, Sa o Roma Daje. Eeee... Sa o Roma, babo babo, Sa o Roma daje. Sa o Roma, babo babo, Eeee... Erdelezi, Erdelezi. Sa o Roma Daje