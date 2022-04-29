Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
***
Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
***
Sus la, ketun, moron, bizim uşaklar öyle eder dik horon
Akyazı'dan yükselirken ateşi buna duman ol, her eve girer o
Bırak hau işleri al ele biberon, sütünü iç de gez, gorum
"Ne dedin anlamadım oni bi' daha de da yemiyse defol"
Faroz burası Sotka o yani eder afaroz
***
Nası bi koku balıkların pişirilmesi yanina mutlaka yeşılık azi goy
İç yayladaki kafayı bulamazsın onda bunda hiç
Gel, molozu gör, o da ne banane fışkıyi yesin haliç
Boztepe'den ora başka güzel uşak telaşla güzeli süzer o saçı boyali
Utanır, görse Leyla Mecnun aşka küser (aşka küser)
Ha bura sanki taşradan bi müze, fırtına adamı sokar krize
Gel ulan eşyalarını koy valize
***
Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
***
Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
***
Karadeniz'imin herhangi bi' karesi sanki sanat eseri
Yağmuru denizi yaylası bol ora bize helalinden para kesesi
Trabzonspor'a bakın uşaklar futbolu bi' nevi namus meselesi
Horona girin, zoruna gidenin enöğune ağlar ebesi
***
Ya yağli yedın yada ağzın gaydi, sen yokdun daha biz top oynaydık ha
Karşıda kimun olduğu değil gel bakaym ha buraya dur o yanıma biraz
Öfkeyle gelme gemilerin batar ula Karadeniz ora taka dolu bura çatak
Erdoğdu az aşşağısı Atapark Yenimahalle kaptan az uyan da bırak
***
Gel ak bayrakla gel, yoksa yersin avzuna okkali finduk dali
Uzun sokakta gez efendi gibi veya Ganita'da iç mis gibi çayı
Yaylada görecen koskoca ayı, horonda dik oyna bozma sırayı
Beceremeyenlere mısır koçani vira hoptek oynaydi kıranda dayı
***
Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
***
Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)
Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna
(Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)