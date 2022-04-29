Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) *** Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) *** Sus la, ketun, moron, bizim uşaklar öyle eder dik horon Akyazı'dan yükselirken ateşi buna duman ol, her eve girer o Bırak hau işleri al ele biberon, sütünü iç de gez, gorum "Ne dedin anlamadım oni bi' daha de da yemiyse defol" Faroz burası Sotka o yani eder afaroz *** Nası bi koku balıkların pişirilmesi yanina mutlaka yeşılık azi goy İç yayladaki kafayı bulamazsın onda bunda hiç Gel, molozu gör, o da ne banane fışkıyi yesin haliç Boztepe'den ora başka güzel uşak telaşla güzeli süzer o saçı boyali Utanır, görse Leyla Mecnun aşka küser (aşka küser) Ha bura sanki taşradan bi müze, fırtına adamı sokar krize Gel ulan eşyalarını koy valize *** Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) *** Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) *** Karadeniz'imin herhangi bi' karesi sanki sanat eseri Yağmuru denizi yaylası bol ora bize helalinden para kesesi Trabzonspor'a bakın uşaklar futbolu bi' nevi namus meselesi Horona girin, zoruna gidenin enöğune ağlar ebesi *** Ya yağli yedın yada ağzın gaydi, sen yokdun daha biz top oynaydık ha Karşıda kimun olduğu değil gel bakaym ha buraya dur o yanıma biraz Öfkeyle gelme gemilerin batar ula Karadeniz ora taka dolu bura çatak Erdoğdu az aşşağısı Atapark Yenimahalle kaptan az uyan da bırak *** Gel ak bayrakla gel, yoksa yersin avzuna okkali finduk dali Uzun sokakta gez efendi gibi veya Ganita'da iç mis gibi çayı Yaylada görecen koskoca ayı, horonda dik oyna bozma sırayı Beceremeyenlere mısır koçani vira hoptek oynaydi kıranda dayı *** Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) *** Ey, ey, dik oyna eğme kafanı dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna) Ey, ey, dik oyna yanyana gel dik oyna (Dik oyna, dik oyna, dik oyna, dik oyna)