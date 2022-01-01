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Alp Arslan
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01
Cenaze
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Besteci:
Hasan Esen
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02
Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Izdırap
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03
Girdim Yarin Bahçesine
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Osman Nihat Akın
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04
Müşkil Haldir Benim Halim
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Kirkor Mehıcyan
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05
Kimi Dertten İçermiş
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Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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