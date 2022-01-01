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Altay

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01

Bi Şey Söyle

02

Köz Slow

03

Köz

04

Yatacak Yerim yok

05

Keşke Aramasaydın

... KAPAT
**
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Albümler

İki Satır Altay

Keşke Aramasaydın Altay

Bay Bay Altay

Bi'şey Söyle Altay

Berduş Altay

Anadoludan Dünyaya Altay

Yolcu Yolunda Gerek Altay

Kalpsizsin Altay

Öyle Olsun Altay

Sana Bayılıyorum Altay

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