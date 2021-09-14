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7/24 Dinle Amasya Türküleri

Amasya Türküleri

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01

Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli

Amasya Türküleri 03:39
02

Sabahtan Uğradım Pir Divanına

Amasya Türküleri 05:45
03

Pencerede Perde Ben

Amasya Türküleri 03:03
04

Kalkan İle Kapı Taşın Arası

Amasya Türküleri 03:37
05

Höngül Höngül

Amasya Türküleri 03:33

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