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7/24 Dinle Anne-Marie

Anne-Marie

Yabancı Pop

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Anne-Marie Nicholson, 7 Nisan 1991 tarihinde İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Kariyerine 2013 yılında başlamış olan Anne-Marie, ilk albümü "Speak Your Mind" ile listelerde 3 numaraya kadar ulaşmış ve bu başarısını 2021 yılında çıkan "Therapy" adlı albümü ile 2. sıralara ulaşarak devam ettirmiştir. Çok başarılı albümlerinin yanı sıra birçok başarı sağlamış iş birliği şarkıları ve teklisi de vardır. Alarm, Ciao Adios, Friends, Birthday, Our Song, Kiss My bunlardan birkaçıdır.

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01

Don't Leave Me Alone feat. David Guetta

Anne-Marie 03:04
02

Bad Girlfriend

Anne-Marie 03:26
03

Psycho

Anne-Marie 02:41
04

Rockabye feat. Sean Paul, Clean Bandit

Anne-Marie 04:09
05

Ciao Adios

Anne-Marie 03:22
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Çalma Listeleri

Anne-Marie

Anne-Marie

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