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7/24 Dinle Antalya Türküleri

Antalya Türküleri

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01

Osmanımın Tesbihi

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Çekemedim Akça Kızın Göçünü

Antalya Türküleri 04:59
03

Çay Benim Çeşme Benim

Antalya Türküleri 04:25
04

Testi Doldurdum Çaydan

Antalya Türküleri 02:55
05

Dinar Yolu

Antalya Türküleri 04:40

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