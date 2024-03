(Honey came in and she caught me red-handed Creeping with the girl next door) (Mi mujer me estaba llamando) D.Y. (oh oh oh) Di-Di-Di-Daddy (contigo perreando) (Ozuna) *** Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté (uah, baby, Sube) Porque estaba contigo perreando Y de ella me olvidé (mami) Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé (fallé, uah) Yo estaba en la disco perreando Y con ella me enredé (oh, oh, oh) *** Yo estaba en la disco perreando (oh, oh) Yo estaba en la disco perreando (eh, eh, eh, uah) Yo estaba en la disco perreando (uah, uah) Yo estaba en la disco perreando *** De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendi'a en fuego Que no se enamore, ella está pa' el juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendi'a en fuego Que no se enamora, ella esta pa' juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que *** Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así (así) Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací (mami) Baby, pon la mano en el suelo Y juégate con el pelo (el pelo) Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me lleva' al cielo (baby) Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame, poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé (eh, eh) Y tú peléa' una y otra ve' Baby, ya me cansé (eh, eh) *** Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté (uah, baby, Sube) Yo ya estaba contigo perreando Y de ella me olvidé (mami) Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé (Fallé) Yo estaba en la disco perreando Y con ella me enredé (oh, oh, oh) *** Yo estaba en la disco perreando (oh, oh, brr) Yo estaba en la disco perreando (eh, eh, eh, uah) Yo estaba en la disco perreando (uah, uah) Yo estaba en la disco perreando *** Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si nos peleamos, nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo e' una amenaza Ya me creo que eres mi pareja (let's go) Un shot, dos shots, empezó el problema Porque el alcohol se metió en mi sistema Quien vaya a chotear, ya llegó a la querella No me echen la culpa, cúlpenla a ella *** Contigo me enredé Y con un par de tragos baby, me solté (solté) Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé (yeah, yeah) Pero si sé que rico la pasé (ah) Llegó la media noche (noche) Apenas empezaba el toque (toque) Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce (doce) Qué bien la pasamos noche (noche) Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo ver mañana Diré que no me conoce (J Balvin, man) *** Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamado Y tuve que darle delete, y (auch) Y yo que no me dejo envolver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel (let go) *** Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Ere' la única que me llena Si a este escogió, pago mi condena, nena Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si a este escogió, pago mi condena *** Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté (uah, baby) Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé (mami) Dios mío, perdóname No sé por qué yo le falle (fallé, uah) Yo estaba en la disco perreando Y con ella me enredé (woah oh oh oh) (Bebecita, bebecita) *** Yo estaba en la disco perreando (oh, oh) Yo estaba en la disco perreando (eh, eh, uah) Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando