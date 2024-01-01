Arctic Monkeys

Old Yellow Bricks Old yellow bricks, Love's a risk, Quite the little Escapoligist Looked so miffed, When you wished, For a thousand places better than this, *** You are the fugitive, But you dont know what you're runnin from, You cant kid us, And you couldnt trick anyone, Houdini, love you dont know what you're runnin away from, *** Who wants to sleep in the city that never wakes up? Blinded by nostalgia, Who wants to sleep in the city that never wakes up? *** She wasnt raised by the way, That the emperor put traps in the cage, And the days she being dull, Lead to nights readin beer bottles, *** You're such a fugitive, But you dont know what you're runnin from, You cant kid us, And you couldnt trick anyone, Houdini, love you dont know what you're runnin away from, *** Who wants to sleep in the city that never wakes up? Blinded by nostalgia, Who wants to sleep in a city that never wakes up? *** You're at a loss, Just because, It wasnt all that you thought it was, *** You are a fugitive but you dont know what you're runnin away from, *** She said I want to sleep in the city that never wakes up, And revel in nostalgia, I know I said he wants to sleep in the city that never wakes up but, Dorothy was right though

Dert Gecesi Soldu rengi güneşin Yüreğimde gölgeler Küskün artık düşlerim Gitti giden dönmedi *** Aşkı böyle bilirdim Yalan olmadı sevgiler Ben günahsız severdim Şimdi neden son yeminler? *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Soldu rengi güneşin Yüreğimde gölgeler Küskün artık düşlerim Gitti giden dönmedi *** Aşkı böyle bilirdim Yalan olmadı sevgiler Ben günahsız severdim Şimdi neden son yeminler? *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Susadım aşkın özlemine Nereden bulurum seni ben? Bilemem artık hiç bilemem Seni sevmeye söz veremem Kırılır kanadım güzelim Kendime yalanlar söyleyemem *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var *** Bu gece dert gecesi Hasretin düğünü var Bende aşk yarası Sende kördüğümü var Sende kördüğümü var Sende kördüğümü var

Gamzelim Özüne, sözüne, sana doyamıyorum Kapıldım seline tutunamıyorum Sarılıp beline şöyle yatamıyorum Fenalaştım hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline Canım feda olsun ölürüm inan her yerine Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere Belam oldun hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Özüne, sözüne, sana doyamıyorum Kapıldım seline tutunamıyorum Sarılıp beline şöyle yatamıyorum Fenalaştım hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline Canım feda olsun ölürüm inan her yerine Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere Belam oldun hadi gel Hadi beni bir sarıver *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim *** Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim, gece yanar tenim Haydi gamzelim, bu gece raks edelim Haydi gamzelim

Nar Çiçeğim Zamanı geldi artık Sana aşkı vereceğim Mevsimler değişse de Ben hep sana güleceğim *** Yine yollar görüldü Ben hep seni seveceğim Aşkı elinden içip Yine sana döneceğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Zamanı geldi artık Sana aşkı vereceğim Mevsimler değişse de Ben hep sana güleceğim *** Yine yollar görüldü Ben hep seni seveceğim Aşkı elinden içip Yine sana döneceğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah *** Kırmızıyla, moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim, yar çiçeğim

Yaz Günü Kimseler seni öpmedi, öpemez Kıskanır tenim, ellere veremez Kimseler seni ben gibi sevemez Aşkı söyleyemez *** Olmaz isteme, başkası bana az Korkma, sevgini ver bana da biraz Sorma ismimi, kalbine beni yaz Yapma böylesi naz *** Yok be canım, bu kadar mı kolay? Git demesi sana çok mu kolay? Sen beni sevmeye zor diyorsun Sevmesi zor da, bu çok mu kolay? *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Kimseler seni öpmedi, öpemez Kıskanır tenim, ellere veremez Kimseler seni ben gibi sevemez Aşkı söyleyemez *** Olmaz isteme, başkası bana az Korkma, sevgini ver bana da biraz Sorma ismimi, kalbine beni yaz Yapma böylesi naz *** Yok be canım, bu kadar mı kolay? Git demesi sana çok mu kolay? Sen beni sevmeye zor diyorsun Sevmesi zor da, bu çok mu kolay? *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem *** Buralara yaz günü kar yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem, oyuna gelmem Senin için ölmeye söz veremem Söz veremem Söz veremem Söz veremem