Arctic Monkeys

-
Old yellow bricks,
Love's a risk,
Quite the little Escapoligist
Looked so miffed,
When you wished,
For a thousand places better than this,
***
You are the fugitive,
But you dont know what you're runnin from,
You cant kid us,
And you couldnt trick anyone,
Houdini, love you dont know what you're runnin away from,
***
Who wants to sleep in the city that never wakes up?
Blinded by nostalgia,
Who wants to sleep in the city that never wakes up?
***
She wasnt raised by the way,
That the emperor put traps in the cage,
And the days she being dull,
Lead to nights readin beer bottles,
***
You're such a fugitive,
But you dont know what you're runnin from,
You cant kid us,
And you couldnt trick anyone,
Houdini, love you dont know what you're runnin away from,
***
Who wants to sleep in the city that never wakes up?
Blinded by nostalgia,
Who wants to sleep in a city that never wakes up?
***
You're at a loss,
Just because,
It wasnt all that you thought it was,
***
You are a fugitive but you dont know what you're runnin away from,
***
She said I want to sleep in the city that never wakes up,
And revel in nostalgia,
I know I said he wants to sleep in the city that never wakes up but,
Dorothy was right though
-
Soldu rengi güneşin
Yüreğimde gölgeler
Küskün artık düşlerim
Gitti giden dönmedi
***
Aşkı böyle bilirdim
Yalan olmadı sevgiler
Ben günahsız severdim
Şimdi neden son yeminler?
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Soldu rengi güneşin
Yüreğimde gölgeler
Küskün artık düşlerim
Gitti giden dönmedi
***
Aşkı böyle bilirdim
Yalan olmadı sevgiler
Ben günahsız severdim
Şimdi neden son yeminler?
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Susadım aşkın özlemine
Nereden bulurum seni ben?
Bilemem artık hiç bilemem
Seni sevmeye söz veremem
Kırılır kanadım güzelim
Kendime yalanlar söyleyemem
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
Sende kördüğümü var
Sende kördüğümü var
-
Özüne, sözüne, sana doyamıyorum
Kapıldım seline tutunamıyorum
Sarılıp beline şöyle yatamıyorum
Fenalaştım hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline
Canım feda olsun ölürüm inan her yerine
Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere
Belam oldun hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Özüne, sözüne, sana doyamıyorum
Kapıldım seline tutunamıyorum
Sarılıp beline şöyle yatamıyorum
Fenalaştım hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline
Canım feda olsun ölürüm inan her yerine
Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere
Belam oldun hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim
-
Zamanı geldi artık
Sana aşkı vereceğim
Mevsimler değişse de
Ben hep sana güleceğim
***
Yine yollar görüldü
Ben hep seni seveceğim
Aşkı elinden içip
Yine sana döneceğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
***
Zamanı geldi artık
Sana aşkı vereceğim
Mevsimler değişse de
Ben hep sana güleceğim
***
Yine yollar görüldü
Ben hep seni seveceğim
Aşkı elinden içip
Yine sana döneceğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
-
Kimseler seni öpmedi, öpemez
Kıskanır tenim, ellere veremez
Kimseler seni ben gibi sevemez
Aşkı söyleyemez
***
Olmaz isteme, başkası bana az
Korkma, sevgini ver bana da biraz
Sorma ismimi, kalbine beni yaz
Yapma böylesi naz
***
Yok be canım, bu kadar mı kolay?
Git demesi sana çok mu kolay?
Sen beni sevmeye zor diyorsun
Sevmesi zor da, bu çok mu kolay?
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Kimseler seni öpmedi, öpemez
Kıskanır tenim, ellere veremez
Kimseler seni ben gibi sevemez
Aşkı söyleyemez
***
Olmaz isteme, başkası bana az
Korkma, sevgini ver bana da biraz
Sorma ismimi, kalbine beni yaz
Yapma böylesi naz
***
Yok be canım, bu kadar mı kolay?
Git demesi sana çok mu kolay?
Sen beni sevmeye zor diyorsun
Sevmesi zor da, bu çok mu kolay?
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
Söz veremem
Söz veremem
Söz veremem
-
Çok seneler geçti senden sonra
Ben hep yalancı aşklar yaşadım
Hiç bir zaman ölmeyen şarkılar gibi
Ben hiç seni unutmadım
***
Şimdi hatırlarım eski günleri
Belki döner gelirsin bir sabah
Ağlamaktan usanmadan
Her gün ağladım durmadan
Şimdi beni yalvartmadan gel
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla gir gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla yağ gönlüme
***
Çok seneler geçti senden sonra
Ben hep yalancı aşklar yaşadım
Hiç bir zaman ölmeyen şarkılar gibi
Ben hiç seni unutmadım
***
Şimdi hatırlarım eski günleri
Belki döner gelirsin bir sabah
Ağlamaktan usanmadan
Her gün ağladım durmadan
Şimdi beni yalvartmadan gel
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla gir gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla yağ gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla gir gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla yağ gönlüme
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