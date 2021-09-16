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Ardahan Türküleri

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01

Şu Gelen Nahir Midir

Ardahan Türküleri 03:16
02

Çayda Çınar Ağacı

Ardahan Türküleri 03:08
03

Yaylasından İnmişler

Ardahan Türküleri 04:03
04

Gezdim Gurbet Eli

Ardahan Türküleri 04:03
05

Bir Çift Gavlak Koşarım

Ardahan Türküleri 03:21

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