Ariana Grande

I was a liar I gave into the fire I know I should've fought it At least I'm being honest Feel like a failure 'Cause I know that I failed you I should've done you better 'Cause you don't want a liar *** And I know, and I know, and I know She gives you everything But, boy, I couldn't give it to you En un mot, en un mot, en un mot, Sans toi, plus rien ne brille, plus aucun rêve ne me tient debout *** So one last time I need to be, the one, who takes you home One more time I promise, after that, I'll let you go Baby I don't care if you got her in your heart I really care is you wake up in my arms Attends-moi, Si tu t'enfuis, je suis, juste un fantôme Tout seul je dérive Si de ta peau tu me prives Les minutes sont des années Quand le cœur se laisse aller Viens, on recommence On s'accorde une deuxième chance Rattrapons le temps gâché Arrêtons de nous cacher *** En un mot, en un mot, en un mot J'pourrais changer d'avis mais tu resteras mon seul amour *** And I know, and I know, and I know That you got everything But I got nothing here without you, baby *** Oui, attends-moi Si tu t'enfuis, je suis juste un fantôme (juste un fantôme) Attends-moi Sans toi, je suis sans vie, sans idéaux Je sais qu'on ne peut jamais remonter le temps Pourquoi ne pas apprendre à s'aimer au présent? Attends-moi Si tu t'enfuis, je suis juste un fantôme À la frontière du plaisir, je ne veux plus te voir partir Juste le temps d'un sourire, on pourrais s'appartenir Même si ce soir c'est la dernière fois *** So one last time, I need to be the one who takes you home One more time, I promise after that, I'll let you go Baby I don't care if you got her in your heart I really care is you wake up in my arms One last time I need to be the one who takes you home *** Attends-moi Si tu t'enfuis, je suis juste un fantôme