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7/24 Dinle Ariana Grande
Thank U, Next

Thank U, Next

Yabancı Pop

13 Parça | 43:23
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Thank U, Next

Ariana Grande 03:27
02

Just Like Magic

Ariana Grande 02:30
03

One Last Time

Ariana Grande 03:18
04

34+35

Ariana Grande 02:53
05

Side to Side feat. Nicki Minaj

Ariana Grande 03:46
06

Stuck With U feat. Justin Bieber

Ariana Grande 03:49
07

Into You

Ariana Grande 04:00
08

Focus

Ariana Grande 03:31
09

Problem feat. Iggy Azalea

Ariana Grande 03:14
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