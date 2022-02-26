Beni Hor Görme Beni hor görme, gardaşım Sen altınsın, ben tunç muyum? Beni hor görme, gardaşım Sen altınsın, ben tunç muyum? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün, ben sac mıyım, dost? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün, ben sac mıyım, dost? *** Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden *** Böyle emretmiş Yaradan Böyle emretmiş Yaradan Sen galemsin, ben uç muyum? *** Böyle emretmiş Yaradan Böyle emretmiş Yaradan Sen galemsin, ben uç muyum, dost? *** Tabiata insan âşık Topraktan olduk, gardaşık Tabiata insan âşık Topraktan olduk, gardaşık *** Aynı yolcuyuz yoldaşız Aynı yolcuyuz yoldaşız Sen yolcusun, ben bac mıyım, dost? *** Aynı yolcuyuz yoldaşız Aynı yolcuyuz yoldaşız Sen yolcusun, ben bac mıyım, ey?

Arkadaş Bir lokma ekmeği ikiye böldük Beraber ağladık beraber güldük Ne günler yaşadık ne günler Hayat bir masalmış arkadaş *** Elveda aşklara Elveda yıllara Bu nankör zamana Yenildim arkadaş *** İnsanı insana Ezdiği bu yerde Bir ömür harcadık Tükendik arkadaş *** Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız Hep başka bahara kaldı bak sevdamız Kim vurduya gitti yarınlarımız Hayat bir kumarmış arkadaş *** Çocukken ne düşler kurardık senle Masmavi bir dünya çizerdik senle Mutluluk içinde barış içinde Hatırlar mısın arkadaş *** Sınırı olmayan bir dünya yok mu Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu İnsanca yaşamak bu bize çok mu Söylesene arkadaş