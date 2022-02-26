Erisin Dağların Karı Şarkı Sözleri
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Arif Sağ
Erisin Dağların Karı
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Bunca gamı, bunca derdi
Mevlam yalnız bana mı verdi?
Bunca gamı, bunca derdi
Mevlam yalnız bana mı verdi?
***
Eller muradına erdi
Yine cananım gelmedi
Eller muradına erdi
Yine cananım gelmedi
***
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
Durma gel ömrümün varı
***
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
Durma gel ömrümün varı
***
Takatım yok yürümeye
Gidip cananı görmeye
Takatım yok yürümeye
Gidip cananı görmeye
***
Can başladı çürümeye
Yine cananım gelmedi
Can başladı çürümeye
Yine cananım gelmedi
***
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
Durma gel ömrümün varı
***
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
Durma gel ömrümün varı
***
Ali Baba çeker çile
Felek vurdu bana sille
Ali Baba çeker çile
Felek vurdu bana sille
***
Ömrüm geldi geçti bile
Yine cananım gelmedi
Ömrüm geldi geçti bile
Yine cananım gelmedi
***
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
Durma gel ömrümün varı
***
Erisin dağların karı
Geçti ömrümün baharı
Ecel kapımı çalmadan
Durma gel ömrümün varı