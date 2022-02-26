Bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi? *** Eller muradına erdi Yine cananım gelmedi Eller muradına erdi Yine cananım gelmedi *** Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı *** Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı *** Takatım yok yürümeye Gidip cananı görmeye Takatım yok yürümeye Gidip cananı görmeye *** Can başladı çürümeye Yine cananım gelmedi Can başladı çürümeye Yine cananım gelmedi *** Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı *** Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı *** Ali Baba çeker çile Felek vurdu bana sille Ali Baba çeker çile Felek vurdu bana sille *** Ömrüm geldi geçti bile Yine cananım gelmedi Ömrüm geldi geçti bile Yine cananım gelmedi *** Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı *** Erisin dağların karı Geçti ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Durma gel ömrümün varı