Gül yüzlü sevdiğim, neme gücendin? Senden başkasını sevdiğim mi var? Kıblemi, kabemi sana bağladım Tavaf eylemekten yıldığım mı var, yıldığım mı var? Kıblemi, kabemi sana bağladım Tavaf eylemekten yıldığım mı var, yıldığım mı var? *** Aşkına düşeli yüzüm gülmedi Çok bekledim, dosttan haber gelmedi Secde kıldım sana, gene olmadı Hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim mi var? Secde ettim sana, gene olmadı Hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim mi var? *** Akarsu sevmezse, düşer mi dile Sevda bir çiçektir, götürmez hile Değil hakikatte, düşümde bile Senden başkasını gördüğüm mü var, gördüğüm mü var? Değil hakikatte, düşümde bile Senden başkasını gördüğüm mü var, gördüğüm mü var?