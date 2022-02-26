Gül Yüzlü Sevdiğim Şarkı Sözleri
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Arif Sağ
Gül Yüzlü Sevdiğim
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Gül yüzlü sevdiğim, neme gücendin?
Senden başkasını sevdiğim mi var?
Kıblemi, kabemi sana bağladım
Tavaf eylemekten yıldığım mı var, yıldığım mı var?
Kıblemi, kabemi sana bağladım
Tavaf eylemekten yıldığım mı var, yıldığım mı var?
***
Aşkına düşeli yüzüm gülmedi
Çok bekledim, dosttan haber gelmedi
Secde kıldım sana, gene olmadı
Hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim mi var?
Secde ettim sana, gene olmadı
Hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim mi var?
***
Akarsu sevmezse, düşer mi dile
Sevda bir çiçektir, götürmez hile
Değil hakikatte, düşümde bile
Senden başkasını gördüğüm mü var, gördüğüm mü var?
Değil hakikatte, düşümde bile
Senden başkasını gördüğüm mü var, gördüğüm mü var?