Sevgi Mengisi Ft. Belkıs Akkale Şarkı Sözleri
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Arif Sağ
Sevgi Mengisi Ft. Belkıs Akkale
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Yüzün Güzelliği Özün Coşkusu
İnsani Var Eden, Sevgidir Sevgi
O Dostun Cemali Yürek Tutukusu
Gönülü Yar Eden Sevgidir Sevgi
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Sevgi Dolsun Badelere İçelim
Sevgiler Ekelim, Sevgi Biçelim
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Sevgi Dünyasına Yalan Giremez
Sevgiyi Bilmeyen Dosta Eremez
Gönüldedir Dostluk Her Can Göremez
Perdeyi Kaldıran Sevgidir Sevgi
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Sevgi Dolsun Badelere İçelim
Sevgiler Ekelim, Sevgi Biçelim.