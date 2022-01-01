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7/24 Dinle Janti

Janti Şarkı Sözleri

Arif Sağ Janti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Arif Sağ Janti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Janti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Arif Sağ

Arif Sağ

Janti

  • Yavaşça Ft. Belkıs Akkale

  • Tuttum Bırakmam (akustik)

  • Tuttum Bırakmam

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