Herkes evine dönerken ben senin derdinde
İçimden ağlarım ben sokak köşelerinde
Şişede gözyaşlarım, nerede olsa yatarım
Taşları yastık yaptım, bulutlardır yorganım
***
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bizde yalan olmaz
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bir daha bırakmam
***
Azıcık param olsaydı elim kolum bağlanmazdı
Ne iş olsa yapardım, kimse beni tutamazdı
Bende neşe bırakmadın, bir huzurum olmadı
Umutsuz âşığım ben, akıl filan kalmadı
***
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bizde yamuk olmaz
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
***
Tuttum
***
Şişede gözyaşlarım, nerede olsa yatarım
Taşları yastık yaptım, bulutlardır yorganım
Bende neşe bırakmadın, bir huzurum olmadı
Umutsuz âşığım ben, akıl filan kalmadı
***
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bizde yalan olmaz
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bir daha bırakmam
***
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bizde yamuk olmaz
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
***
Tuttum, bırakmam
Tuttum, bir daha bırakmam
Tuttum, bırakmam
Tuttum elini, bırakmam
***
Tuttum