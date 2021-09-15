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Artvin Türküleri

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En Çok Dinlenen Artvin Türküleri Şarkıları

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01

İndim Çayır Biçmeye

Artvin Türküleri 03:55
02

İndim Dere Irmağa

Artvin Türküleri 04:01
03

Senden Bana Yar Olmaz

Artvin Türküleri 03:31
04

Sallanı Sallanı Gelir Geçersin

Artvin Türküleri 02:54
05

Merekte Sarı Saman

Artvin Türküleri 03:37

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