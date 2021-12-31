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Aşık Mahzuni Şerif
Aşık Mahzuni Şerif
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Yalan Dünya
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Vardım Gittim
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03
Al Birini Vur Birine
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04
Zalimin Zulmü Varsa
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05
Geri Dön (U.H.)
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