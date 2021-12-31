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7/24 Dinle Aşık Mahzuni Şerif

Aşık Mahzuni Şerif

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01

Yalan Dünya

02

Vardım Gittim

03

Al Birini Vur Birine

04

Zalimin Zulmü Varsa

05

Geri Dön (U.H.)

... KAPAT
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Albümler

Berçenekten Yaya Geldim Aşık Mahzuni Şerif

Ben Neyim Aşık Mahzuni Şerif

Yara Yara Aşık Mahzuni Şerif

Prangalar 'Ağıt' Aşık Mahzuni Şerif

Ararlar Beni Aşık Mahzuni Şerif

Giden Bahar Aşık Mahzuni Şerif

Dom Dom Kurşunu Aşık Mahzuni Şerif

Gol Gol Aşık Mahzuni Şerif

İşte Gidiyorum Çesmi Siyahım Aşık Mahzuni Şerif

Kanlım Olursun Aşık Mahzuni Şerif

Mamudo Kurban Aşık Mahzuni Şerif

Zevzek Aşık Mahzuni Şerif

Yaz Baharım Döndü Kışa Aşık Mahzuni Şerif

Barışak Aşık Mahzuni Şerif

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70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler

70'ler Türk Halk Müziği | Best of 70'ler

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