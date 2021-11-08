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7/24 Dinle Aşık Veysel
Aşık Veysel

Aşık Veysel

En Çok Dinlenen Aşık Veysel Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mecnunum Leylamı Gördüm

Aşık Veysel 02:41
02

Bulamadım

Aşık Veysel 04:31
03

Güzelliğin On Para Etmez

Aşık Veysel 04:30
04

Uzun İnce Bir Yoldayım (Şiir)

Aşık Veysel 02:33
05

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 02:21

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